فك لغز اختفاء رجل أعمال مصري.. قُتل ودُفن في صبة خرسانية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف قطاع الأمن العام في مصر لغز اختفاء رجل أعمال مصري ، حيث تبين قيام 6 أشخاص من أسرة واحدة بخطفه بسبب استيلائه من أحدهم على أكثر من مليون جنيه، لكن رجل الأعمال حاول الهرب فلقى حتفه، قفاموا بحفر قبر له وإخفاء جثته بصبه خرسانية.

وذكرت التحريات، أن قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، تلقى بلاغا من سائق 35 سنة، بغياب شقيقه 36 سنة، مالك شركة توريدات.

شبهة جنائية وراء اختفاء رجل أعمال

وذكرت صحيفة الوطن المصرية ان التحريات كشفت أن وراء واقعة الغياب 6 أشخاص، احدهم حاصل على بكالوريوس، 37 سنة، ونجل عمه، حاصل على ثانوية عامة، 34 سنة، وشقيق الثاني، حاصل علي معهد فني تجاري، 37 سنة، ونجل شقيق الأول، حاصل على دبلوم، 23 سنة، وشقيق زوجة الأول، حاصل علي دبلوم، 28 سنة، وحارس العقار محل إقامة الأول، 38 سنة.

توظيف أموال

وتبين سابقة قيام المتهم الأول بتسليم المتغيب مبلغ (مليون و250 ألف جنيه) لاستثماره نظير أرباح شهرية، وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح، أو رد المبلغ المالي، فقام على إثر ذلك الأول باستدراج المتغيب للشقة محل إقامته، واستعان بباقي المتهمين وقاموا بتوثيقه واحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، لإجباره على دفع المبالغ المالية محل الخلاف، وانصرفوا عدا الأول، وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه، وحاول الهروب من شرفة الغرفة، محاولا النزول لشرفة بإحدى الشقق بالطابق الخامس فاختل توازنه وسقط أرضا، ليلقى مصرعه.

قبر أسمنتي

وعقب ذلك، قام المتهم الأول بوضع جثة المجني بحقيبة سيارته، والتوجه بها لباقي المتهمين، وقاموا بدفن المجني عليه داخل منزل «غير مأهول بالسكان» بمنطقة زراعية بذات القرية، وعقب الانتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت على مكان الدفن لمنع تسرب الرائحة وإخفاء معالم الجريمة.

وباستهداف أماكن ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة وقال المتهم الأول: «هو اللي موت نفسه» نافيا قتله، لكنه لم ينكر دفن الجثة للتخلص منه.