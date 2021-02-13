لعبة تحقق 140 مليون دولار

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حققت لعبة الفيديو «غراند ثيفت أوتو في» مبيعات لـ 20 مليون وحدة في 2020، مما رفع مجموع قيمة المبيعات إلى 140 مليون دولار منذ إطلاقها الأولي في 2013. وجاء ذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها تقارير أرباح شركو «تيك تو»، كما ذكر موقع «سي إن بي سي».

وبعد ثمانية أعوام على إطلاقها تقريباً، تحقق أضخم لعبة فيديو «غراند ثيفت أوتو في» أفضل المبيعات على الإطلاق، كما قال المدير التنفيذي للشركة شتراوس زيلنيك، في حديث تلفزيوني مع جيم كرامير مؤخراً. وأشار زيلنيك إلى أن صناعة ألعاب الفيديو تماماً كما نمو أعداد المشتركين في اشتراكات بث الفيديوهات قد استفادت من المستهلكين الباحثين عن المزيد من المتعة المنزلية في خضم الجائحة.