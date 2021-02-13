شركة تطلق خدمات الإنترنت من الفضاء

المصدر: إعداد: فاتن صبح

دخلت شركة «سوارم للتكنولوجيا» مجال الشركات الناشئة الجديدة الكثيرة التي تتنافس فيما بينها على تقديم خدمة الاتصالات بالإنترنت من أقمار صناعية منخفضة التكلفة.

وقد أفادت الشركة أخيراً حسبما أشار موقع «فورتشن» بأنها بدأت بيع خدماتها للشركات.

ويمكن لشبكة «سوارم» التي تؤمن الاتصال من 81 قمراً صناعياً صغيراً يوازي حجم كل منها سندويشة الجبن المحمص، أن تجمع البيانات من أجهزة استشعار مائية ومحطات فضائية حتى أنها تتقصى مستوى العسل في قفران النحل.

وأشارت سارة سبانجيلو، المدير التنفيذي للشركة بالقول: «أتمنى أن نتمكن من ضم مئات العملاء في 2021 ونشر الأجهزة في جميع أنحاء العالم». وتوقعت أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بشبكة «سوارم» هذا العام مئات الآلاف.

وأن الشركة قد جمعت تمويلات هائلة وصلت إلى أكثر من 36 مليون دولار من كبار المستثمرين، وتخطط هذا العام لاستخدام جزء منه في مضاعفة حجم أسطولها من الأقمار الصناعية ليصل إلى 150.

يذكر أنها بنت على الأرض مجموعة من المستقبلات وصلت لحدود القطب الجنوبي، علماً أن تأمين خدمات الإنترنت من الفضاء بات سوقاً مزدحماً جداً اليوم.