كلبة ترث 5 ملايين دولار

المصدر: وكالات

أوصى رجل الأعمال بيل دوريس من ولاية تينيسي الأمريكية الذي توفي عن 84 عاما، بمبلغ 5 ملايين دولار من ثروته لكلبته "لولو" البالغة 8 سنوات.

وبحسب موقع WTVF، فقد كان بيل يسافر كثيرا، وأراد أن يعتني أحد بـ"لولو" شخصيا أثناء غيابه الدائم، لذا وضع لها مراقبة تدعى بيرتون، والتي قالت بعد معرفة وصية بيل: "لا أعرف حقا ماذا أقول.. لكن كل الذي أستطيع قوله إنه أحبها كثيرا وكانت صديقته الوفية".

وسيتم صرف مبلغ الـ5 ملايين دولار لصندوق رعاية "لولو".

ومؤخرا قام الكثير من الناس بترك أجزاء كبيرة من ثرواتهم لحيواناتهم الأليفة، حيث تركت Leona Helmsley صاحبة سلسلة من الفنادق بعد وفاتها عام 2007 أكثر من 12 مليون دولار لكلابها، وفقا لروسيا اليوم.

كما تركت سيدة الأعمال Muriel Siebert لكلابها 100 ألف دولار، وتركت لورين باكال الممثلة الشهيرة 10 آلاف دولار لرعاية كلبها.