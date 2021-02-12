المسبار الصيني يسجل أول فيديو للمريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

في أحدث خطوة في برنامج الفضاء الطموح لبكين نشرت الصين، الجمعة، أول فيديو للمريخ سجله مسبار "تيانوين-1"، بعد دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر.

ورصدت اللقطات المذهلة مشهد المريخ والغلاف الجوي من سماء حالكة السواد، بينما كانت المركبة الفضائية الصينية تحلق فوق الكوكب الأحمر.

وتم إطلاق المسبار في يوليو الماضي في نفس الوقت تقريبا مع مهمة أمريكية منافسة، وسيظل المسبار في مداره لمدة 3 أشهر ومن المتوقع أن يهبط على المريخ في مايو وفق سكاي نيوز.

وبعد رحلة استغرقت 500 مليون كيلومتر من الأرض، دخل "تيانوين-1" المدار حول المريخ الأربعاء، بعد إطلاقه في 23 يوليو على متن صاروخ انطلق من مركز وينتشانغ للفضاء في هاينان بالصين.

من أجل الدراسة التي تستغرق 3 أشهر عن تربة الكوكب والغلاف الجوي، ستلتقط البعثة صورا وترسم تخطيطا لخرائط وتبحث عن علامات الحياة على المريخ .

وأرسل المسبار بالفعل صورته الأولى للمريخ، وهي صورة بالأبيض والأسود أظهرت ميزات جيولوجية بما في ذلك فوهة شياباريللي وفاليس مارينيريس، وهي امتداد شاسعة من الأخاديد على سطح المريخ.

وفي مقطع مدته دقيقتان نشرته إدارة الفضاء الوطنية الصينية الخميس، شوهد سطح الكوكب يبرز من سماء شديدة السواد مقابل السطح الخارجي للمسبار.

وأظهرت اللقطات التي التقطتها كاميرتا مراقبة اهتزازا طفيفا للمسبار بعد اشتعال المحرك.

وتظهر الفوهات البيضاء على سطح الكوكب، والتي تتلاشى من الأبيض إلى الأسود في الفيديو، أثناء تحليق المسبار على مدار يوم واحد.