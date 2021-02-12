59 يوماً تفصلنا عن رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

نحصيها أياماً وننتظره من العام إلى العام .. إنه شهر رمضان المبارك .. شهر الخير والبركات والرحمات والمغفرة والعتق تفصلنا عنه 59 يوماً .

قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك : إن الأيام المتبقية على دخول شهر رمضان المبارك يتوقع أنها 59 يوماً منها 29 يوماً من رجب و30 يوماً من شعبان.

وأشار "الزعاق" إلى صعوبة أن رؤية هلال شهر رجب الذي سيدخل علينا بدءاً من غد السبت، حيث لا يمكن رؤيته إلا بالمناظير والأجهزة المختصة بعد مغيب شمس اليوم الجمعة وفق صحيفة سبق.

وأضاف: ستكون رؤيته واضحة في الليلة التالية، وسيكون مرتفعاً بسبب اكتمال أيام الشهر السابق "جمادى الآخرة".