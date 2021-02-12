لأول مرة منذ 60 عاماً.. نهر التايمز يتجمد

المصدر: البيان الإلكتروني

تجمد نهر التايمز للمرة الأولى منذ 60 عاما حيث انخفضت درجات الحرارة في إنجلترا إلى مستويات قياسية بينما بلغ ارتفاع الثلوج حوالى 10 سنتيمترات ووصلت سرعة الرياح إلى 50 ميلا في الساعة، بحسب " ديلى ميل"ـ وكان الـThames تجمد آخر مرة في عام 1963،

فيما انخفضت درجات الحرارة في رافين سورث إلى 15.3 درجة مئوية تحت الصفر خلال الليل، بعد أن سجلت سابقا أدنى مستوى لها على الإطلاق 13.1 درجة مئوية تحت الصفر ليلة الأربعاء وفق اليوم السابع.

وتسبب البرد القارس في اندلاع حرائق برية في ديفون وكورنوال واسكتلندا بسبب جفاف الأعشاب والرياح العاتية، وقال بروس فاركوهارسون، من خدمة الإطفاء والإنقاذ الاسكتلندية، إن حرائق الشتاء لم تكن غير شائعة بسبب البرد القارس أو جفاف النباتات.