الراجحي يتصدر محرك غوغل في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد إعلانه عن تشغيل مصنع دواجن بطاقم نسائي وتقديم مكافأة 10 ملايين ريال للعاملين تصدر رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك "غوغل" بالسعودية،.

وتبلغ مساحة المصنع 30 ألف م2 ومساحة صالات الإنتاج والمستودعات والخدمات المساندة 13 ألف م2، وتشمل طاقة المصنع 120 طنًا من اللحوم المصنعة يوميًا.

وقد زادت طاقة الإنتاج من اللحوم المصنعة من 60 طنًا إلى 120 طنًا يوميًا، بهدف إنتاج مصنعات الدواجن لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مع الاهتمام بمراعاة المعايير البيئية باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأشاد "الراجحي"، في حديثه مع موظفات المصنع ببنات الوطن، قائلًا: أنتن الأساس وأنتن القدوة وأنتن كل شيء وفق صحف سعودية.

وأضاف: المشروع ليس للراجحي، المشروع للوطن ولكن أنتن، منكن ولكن، نحن المؤسسون أو القائمون بالمهمة، قصدنا أن تخدموا بها البلاد والعباد، أتمنى منكن أن نجعل عملنا كله خالصًا لوجه الله، الله يبارك لكن في دخلكن ويجعل فيه خيرًا لكن ولأزواجكن ووالديكن وذريتكن.

وقدَّم رئيس مجلس الإدارة؛ مكافأة مالية يبلغ قدرها عشرة ملايين ريال لمنسوبي الشركة عرفانًا بالجميل والجهد الذي بُذل.

ويعتبر الشيخ سليمان الراجحي من أشهر رجال الأعمال ورجال الخير في المملكة، حيث أوقف العديد من الشركات التي ساهمت في التنمية الزراعية والغذائية والصناعية والتعليمية في المملكة وخارجها.

وتعتبر شركة دواجن الوطنية جزءًا لا يتجزأ من هذا الوقف.