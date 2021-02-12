تطلب الطلاق بعد 5 أشهر من حملها .. بسبب اسم الجنين

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب الحب القديم في أزمة كبرى بين زوجين شابين بعدما أصر الزوج على تسمية طفلته التي لم تولد بعد على اسم حبيبته السابقة التي توفيت في حادث مروع.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية فقد طلبت زوجة تبلغ من العمر 25 عاما، الطلاق من زوجها بعد علمها خبر حملها بشهرين بسبب اختيار اسم الزوج للجنين بعد علمه أن الجنين أنثى.

وقالت السيدة وفقا للصحيفة أنها كانت تعلم أن زوجها له تجارب متعددة قبل الزواج، إلا أن هناك فتاة واحدة كان يحبها وكان سيتزوجها ولكن القدر لم يمنحه الفرصة وتوفيت في حادث أليم.

وكشفت الزوجة عن شعور زوجها بسعادة عارمة حينما علم أن أول مولود له سيكون أنثى، وقرر إطلاق اسم " إيزابيل" عليها وهو اسم حبيبته السابقة التي توفيت، ما تسبب في أزمة كبر في علاقته بزوجته.

طلبت السيدة الطلاق من زوجها بعد إصراره على تسمية الطفل باسم حبيبته السابقة وأكدت أنه مازال يحبها وان ذلك الأمر يجرح مشاعرها للغاية.