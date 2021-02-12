سيدة تكتشف كارثة في غرفة طفلها بالصدفة

المصدر: وكالات

اكتشفت سيدة أسترالية كارثة في صندوق الألعاب الخاص بابنها أصابتها بالصدمة، ونشرت السيدة مقطع فيديو لطفلها بعد أن كان يلعب بقطع من ألعابه في غرفته.

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة في تسمانيا بأستراليا عثرت على عنكبوت سام في غرفة ابنها البالغ من العمر عامين وظن العنكبوت، شديد السمية، لعبة من ضمن ألعابه.

وصدمت السيدة حينما رأت العنكبوت الموجود في الصندوق، خاصة بعد رؤيتها 200 عنكبوت صغير في نفس المكان وشعرت بالرعب لأن الطفل كان يتعامل مع العنكبوت بكل براءة وهي من فصيلة شديدة السمية.