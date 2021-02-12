جريمة قتل "مزعومة" تنتهي بأغرب مفاجأة

المصدر: البيان الإلكتروني

مفاجأة طريفة واجهت ضباط شرطة هولنديين أصابتهم بنوبة ضحك هستيرية، بعد الاعتقاد بأنهم كشفوا عن جريمة قتل، حيث تبين لهم بعد التدقيق عن كثب في "الضحية المزعومة" أنها في حقيقة الأمر كانت عبارة عن مجسم ثلجي يشار إليه باسم "رجل الثلج".

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام، فإنه أثناء قيام الضباط بدورية في منطقة "أوستربارك" بالعاصمة الهولندية "أمستردام" مساء يوم الثلاثاء، انتبهوا على نحو مفاجئ إلى ما اعتقدوا في البداية أنها جثة هامدة راقدة أرضًا على جانب طريق.

لكن عندما اقتربوا من الجثة المزعومة لتفقدها، اتضحت لهم ماهيتها التي كانت عبارة مجسم ثلجي شُيد مستلقيًا على ظهره ووُضعت عليه "جزرة" كأنها أنفه، وبذلك انتهى ما بدا على أنه تحقيق في جريمة قتل بمفاجأة كوميدية تداولت وسائل إعلام عدة تفاصيلها واللقطات المصورة الخاصة بها.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر أمس الخميس، بأن هولندا مثل الكثير من دول أوربا شهدت موجة برد خلال الشهر الجاري، والتي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها تقريبًا، وقد سجلت قرية "إجموند آن زي"، الواقعة على مسافة 25 ميلًا من العاصمة "أمستردام" درجة حرارة 20.5 درجة مئوية تحت الصفر مساء الأربعاء، ويتوقع خبراء الأرصاد انخفاض درجات الحرارة إلى مستوى أدنى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتسبب الطقس قارس البرودة أيضًا في تساقط الثلوج بكثافة في أنحاء البلاد نتيجة للعاصفة "دارسي"، وهو ما اضطر المسؤولين إلى إعلان حالة طوارئ بـ"الرمز الأحمر" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.