مسؤولة مصرية تستغل منصبها في تسمية الشوارع بأسماء أقاربها

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت السلطات في مصر مسؤولة في إحدى مدن محافظة القليوبية إلى التحقيق، بسبب استغلال منصبها في تسمية بعض شوارع المدينة بأسماء أقاربها.

وأوضح رئيس مدينة كفر شكر، اللواء هشام رفعت، أمس، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، أنه تمت إحالة ملف الواقعة إلى محافظ القليوبية الذي أحالها بدوره إلى الشؤون القانونية.

وأكد رفعت أنه اتخذ اللازم فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب المسؤولة في المجلس.

وذكر أنه فوجئ بانتشار أخبار عن الواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود فيه منعاً للواسطة والمحسوبية.