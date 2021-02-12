مهمة المريخ تزيد اهتمام الصينيين العاديين بالفضاء

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

صبغت كوي تينجتينج شعرها باللون الأحمر الذي يرتبط بالكوكب الأحمر، وذلك قبيل وصول المركبة الفضائية الصينية للكوكب المعروف بالصينية باسم «نجمة النار».

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قالت كوي التي تشغل منصب مديرة مجتمع المريخ بالصين: «إنها حقبة عظيمة ومستقبل البشرية يكمن في استكشاف الفضاء الخارجي». وفي انتظار الإعلان عن وصول المركبة الفضائية Tianwen-1 مدار المريخ، أقامت كوي حفلة عبر الإنترنت ليلة الأربعاء الماضية.

وأظهر مقطع فيديو لمشاركين من جميع أنحاء الصين تنكروا بنسخة طبق الأصل من الروبوت الصيني، كما وارتدى أحدهم بذلة فضائية محلية الصنع، ناهيك عن تصميم دمية لكلب آلي. جميع الدلائل تشير إلى وقوع الصين في حب الفضاء، ويتزايد عدد البرامج التلفزيونية والكتب ونوادي المعجبين بشأن الموضوعات الفضائية. وفيما يتعلق بالوسائط الاجتماعية، فإن أكثر الحسابات شعبية حول الفضاء توجد على خدمة المدونات الصغيرة «سينا».