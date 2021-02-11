قطة تقتحم الجامع الأزهر.. ومستشار الرئيس المصري يعلّق

المصدر: البيان الإلكتروني

علَّق مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية، الدكتور أسامة الأزهري، على واقعة طريفة اقتحمت فيها قطة درساً في الجامع الأزهر.

وحكى الأزهري تفاصيل الموقف الظريف الذي وثقته صورة نادرة، ظهر خلالها وهو جالس يدرِّس في أحد أروقة الجامع التاريخي، بينما تقترب منه القطة وكأنها تقبِّل لحيته.

وقال، خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" المصرية ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إنه كان آنذاك في الجامع الأزهر الشريف، وكان يلقي الدرس في الصباح الباكر نحو الساعة السادسة صباحاً.

وأضاف أنه فوجئ بهذه القطة تدخل، ثم بدأت تقترب بالتدريج، وكأنها أتت لهدف معين، ولم تكن تستكشف أو تتجول، بل تعرف إلى أين تذهب.

وذكر أنه عندما وجدها قادمة ناحية الكرسي الذي يجلس عليه توقف عن الدرس وبدأ يتأملها، واصفاً إياها خلال تلك اللحظة الغريبة بأنها "سيدة المشهد".

وتابع أنه اندهش عندما رآها تعتلي الكرسي المجاور له حتى أصبحت بجوار مستوى رأسه، إلى أن قرَّبت شفتيها منه كأنما ترسم قبلة على خده، ثم مضت في سلام.

وأعرب مستشار الرئيس المصري عن شعوره العجيب تجاه ذلك الموقف، مؤكداً أن المشهد هز قلبه بشدة، وأنه ضعيف أمام تلك الكائنات لشدة حبه لها، ويحس نحوها بعاطفة خاصة.