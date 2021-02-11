مصاب بكورونا يشعل النار في غرفة بمستشفى إسباني للهروب

المصدر: د ب ا

تسبب أحد مرضى كوفيد -19 في حالة من الذعر عندما أشعل النار في مرتبته أثناء محاولته الهروب من مستشفى في مدينة قادش جنوب إسبانيا.

وذكرت صحيفة "لا بوز دي كاديز" نقلا عن السلطات أن الرجل /63 عاما/ أضرم النار في مرتبة فراشه في غرفته بالطابق السادس من مستشفى "بويرتا ديل مار" الجامعي مساء أمس الأربعاء.

وكان الرجل قد خطط لإحداث الفوضى والاستفادة منها للهروب دون أن يلاحظه أحد، لكن الخطة فشلت وتم القبض على المشتبه به في إضرام النار ولا يزال في المستشفى.

وتم حجز المريض الآن في جناح شديد الحراسة بمستشفى آخر في قادش.

وبينما تم إخماد الحريق بسرعة نسبيا، نجح الرجل في إحداث حالة من الفوضى والذعر بعد أن شوهدت ألسنة اللهب تنطلق من النوافذ.