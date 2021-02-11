الكويت تكشف الجنسية الحقيقية للمرتدة عن الإسلام إلى اليهودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر أمني كويتي الجنسية الحقيقية للفتاة المرتدة عن الإسلام إلى اليهودية، نافياً صحة ما ذكرته فتاة تدعى ابتسام مهدي المعروفة بـ "الفنانة بسمة" وارتدت عن الإسلام إلى اليهودية، أن تكون كويتية الجنسية.

وأكد المصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "ابتسام مهدي عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك، حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية".

وكانت ابتسام مهدي الملقبة "بالفنانة بسمة الكويتية" أعلنت ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية، ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تعلن فيه عن ذلك.