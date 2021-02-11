أنا مزعجة! حسنا هذا آخر فيديو.. آخر رسالة لنجمة تيك توك قبل أن تنتحر

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

توفيت مراهقة تدعى دازاريا كوينت نويز Dazhariaa Quint Noyes ، المعروفة في تيك توك باسم Dee ، يوم الاثنين عن عمر يناهز 18 عامًا بعد نشر مقطع فيديو نهائي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد والداها أن موتها كان انتحارًا، وأوضحت والدتها في منشور على فيسبوك أن ابنتها شنقت نفسها.

وشارك رحيم الله والد نويز مونتاجًا لصور ابنته على تيك توك حيث شكر الجميع على "حبهم ودعمهم".

وكتب "لسوء الحظ، لم تعد معنا وذهبت إلى مكان أفضل.. تمنيت لو أنها تحدثت معي عن توترها وأفكار الانتحار".

ونشرت نويز الاثنين مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام حيث كانت آخر مشاركة لها.

وأظهرت مقاطع الفيديو المراهقة وهي تغني وترقص معلقة: "حسنًا، أعلم أنني مزعجة، هذه آخر مشاركة لي".

وقال والدها الذي يشعر بحزن عميق لفراق ابنته.. "أريد فقط أن أحملك مرة أخرى يا صغيرتي.. الآن سأعود إلى المنزل ولن تكوني هناك في انتظاري."

وفي آخر مقطع لها على تيكتوك يوم وفاتها الاثنين، ذكرت المراهقة وهي من لويزيانا الأمريكية، أنه تم حضر حسابها على تيك توك الذي يتابعه 1.5 مليون متابع بعدما تم الإبلاغ عنه وعملت في نفس اليوم على نشر مقاطع الفيديو على حسابها الثاني، الذي يضم أكثر من 70 ألف متابع، وفق "ديلي ميل".

وأدارت نويز متجرًا للتجميل عبر حسابها على انستغرام الذي يتابعه 112 ألف معجب.

وكان لديها أيضًا صفحة على يوتيوب حيث كانت تنشر فيديوهات عن حياتها ومحاولاتها لمواجهة التحديات.