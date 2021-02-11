يقتل شقيقه الأصغر دفاعا عن والده

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل شاب مصري شقيقه الأصغر بمنطقة "اسبيكو" بمدينة السلام، بعد أن نشبت مشاجرة بين الشقيق الأصغر ووالده، حاول فيها المتهم إنقاذ والده من يد شقيقه، إلا أنه أصاب شقيقه الأصغر الذى يعانى من أزمة نفسية حادة بطعنة نافذة فى قدمه، فقد علو إثرها حياته.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إن المتهم تشاجر مع والده وأثناء محاولة الشاب الدفاع عن والده قام شقيقه بطعنه بسلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأقر المتهم بقتل شقيقه أثناء دفاعه عن والده فى مدينة السلام، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام بمصر، حيث أكد أنه لم يكن يقصد قتل شقيقه، موضحا أن المجنى عليه هو الذى استمر فى التعدى عليه وعلى والده.



وأضاف المتهم أنه تدخل لإنقاذ والده من يد المجنى عليه، فرفض الأخير ترك والدهما، فحاول إثنائه، واستل سكينا وهدده بها، إلا أنه استمر في التعدي عليه، لافتا إلى أن شقيقه القتيل لم يأخذ فى الاعتبار كبر سن والدهما، واستمر في توجيه اللكمات والضربات له، وفق "اليوم السابع".

وتابع المتهم، أنه كان خائفا على والده من شدة الضرب الذي تعرض له من قبل شقيقه القتيل، موضحا أنه قام بإشهار سلاح أبيض في وجه شقيقه، حتى يثنيه عن ضرب أبيه، لافتا إلى أن المجني عليه حاول الإمساك بالسلاح الأبيض الذى كان معه، وجذبه ناحيته، فما كان إلا أن تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.

كانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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