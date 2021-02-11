شاهد.. كامالا هاريس تمارس الرياضة عند نصب لنكولن

المصدر: البيان الإلكتروني

تحولت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى نجمة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها، وهي تمارس رياضة الهرولة على الدرج المؤدي إلى نصب لنكولن التذكاري.

وحصد مقطع الفيديو، الذي نشر عبر "تويتر" خلال عطلة نهاية الأسبوع، منذ ذلك الحين أكثر من 4.1 مليون مشاهدة، وفق "روسيا اليوم".

وتظهر هاريس في الفيديو وهي تركض على الدرج صعودا ثم نزولا، عند النصب التذكاري في واشنطن.

وأثناء هرولتها، يمكن رؤية رجل يرتدي بدلة وحددته وسائل الإعلام المحلية على أنه عميل في الخدمة السرية يحاول على ما يبدو مواكبة نائبة الرئيس التي كانت تتحرك أسرع منه بشكل ملحوظ.