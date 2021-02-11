شاهد.. مصاب بكورونا يحرق المستشفى الذي يعالجه

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعل حريقا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.

وذكرت صحيفة "دياريو دي كاديز" أن الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر في المستشفى قوله إن الحريق اشتعل من قبل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه.

وبحسب الصور، التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحريق اجتاح جناحين من المستشفى على الأقل.

فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء، الذين استجابوا للحادث، تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.