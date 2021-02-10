تطورات جديدة في قضية مقتل رجل أعمال مصري بـ13 رصاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتقلت الأجهزة الأمنية في مصر 5 متهمين في واقعة مقتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بالجيزة، وتم ضبط البندقية المستخدمة في الحادث وكذلك سلاح المجني عليه.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قالت إن المتهمين هجموا على صاحب سلسلة المطاعم أثناء وجوده داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر التابعة لدائرة قسم ثان أكتوبر، بسبب رفضه السماح لهم بالعمل في حراسة المزرعة التي يملكها بالمنطقة.

وبينت المعاينة، إطلاق 13 عيارا ناريا على المجني عليه داخل مزرعته، منها طلقات استقرت في رأسه، ولقى مصرعه في الحال، ثم لاذ المتهمون بالفرار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد كشفت أن 5 أشخاص أطلقوا النار على والد صاحب مطاعم الفقير، ويدعى، حمادة الفقير، وألقي القبض عليهم خلال الساعات الماضية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهم.

وقال مصدر لموقع جريدة "الشروق" المصرية إن القتيل يمتلك محلات لقطع غيار السيارات بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى امتلاك نجله سلسلة مطاعم شهيرة تدعى "الفقير".