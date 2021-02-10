3 أشقاء يقتلون والدهم في جريمة مروّعة

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 3 متهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة، في بيان أن «مركز شرطة الخضراء أحال إلى مكتب إجرام الغزالية قضية انتحار المدعو (ق ح خ)، لغموض الحادث وعدم قناعة القضاء بواقعة الانتحار علماً بأن الحادث وقع قبل أسبوع».

وأضافت، أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث (مسرح الجريمة) وإعادة التحقيق والكشف والمخطط وجمع الأدلة والظروف المحيطة بالقضية حيث تولدت الشكوك والشبهات حول أبنائه الثلاثة كل من (ع وع وس أولاد المجنى عليه) الذين يسكنون معه في الدار نفسها الكائنة في منطقة حي الخضراء تم استحصال الموافقات القضائية والقبض على المتهمين المذكورين.

وأوضحت أنه لدى إجراء التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة اعترفوا صراحة بالاتفاق واشتراكهم بقتل والدهم المذكور بسبب الخلافات الناشئة عن الميراث وحصصهم منه، وقد صدقت أقوالهم قضائياً.