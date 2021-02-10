لعبة خطيرة تستهوي الأطفال في الصين.. ورواد مواقع التواصل يحذرون!

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أثارت ظاهرة جديدة في الصين قلقاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت فيديوهات لأطفال يستمتعون بـ "لعبة خطيرة" تؤدي إلى طيرانهم في الهواء وسقوطهم بقوة على الأرض.

ويعمل الأطفال على دس مجموعة من المفرقعات داخل فتحة بالوعات الصرف الصحي في الشوارع ويقفون فوقها لينفجر الغطاء ويرسلهم إلى الهواء فيسقطون أرضاً من أعلى ارتفاع، وفي بعض الأحيان يأتي الأطفال الأصغر سنا للعب بكل براءة فينفجر غطاء البالوعة من تحت أقدامهم ليكونوا ضحية شغب أطفال آخرين.

وحذر رواد التواصل الاجتماعي من هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت مؤخراً داعين الأهالي إلى مراقبة أطفالهم وتنبيههم بخطورة هذه "اللعبة".

ووفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، انفجرت فتحة بالوعة في مدينة فوجيان ما أدى إلى سقوط ثلاثة أطفال بداخلها. وأدى تأثير الانفجار إلى طيران طفل آخر في الهواء وسقوطه أرضًا.

كما تم الإبلاغ عن حادثة أخرى مشابهة في آنهوي، في وقت سابق من شهر يناير حيث ألقى الانفجار بغطاء البالوعة بارتفاع 5 أمتار على الأقل. ووقعت العديد من الحوادث المماثلة الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

ونشرت الصحيفة على حسابها الرسمي في تويتر فيديو "الظاهرة الخطيرة" شاهده عشرات الآلاف. وتساءل المغردون إن كان الأطفال يستخدمون غازات الميثان وإن كانت هذه الحوادث مرتبطة بـ "تقليعة" على الإنترنت.