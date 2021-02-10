وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء جدد لأول مرة منذ 11 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

للمرة الأولى منذ 11 عاما، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن فتح باب الترشح لوظيفة رائد فضاء، مشيرة إلى أنها ستستقبل الطلبات بدءا من 31 مارس وحتى 28 مايو، على موقع "ESA Career"، مشجعة النساء على التقدم، لأنها تسعى إلى "توسيع التنوع بين الجنسين في صفوفها".

وقالت الوكالة في بيان لها، إن المرشحين سيخضعون لعملية اختيار تتكون من 6 مراحل، من المقرر أن تنتهي في أكتوبر 2022.

واشترطت الوكالة أن يكون الراغبون بالوظيفة من مواطني دولة عضو في وكالة الفضاء الأوروبية، وأن يكون طولهم بين 153 إلى 190 سنتيمترا، وأن يتحدثوا ويقرأوا اللغة الإنجليزية، وفقا للموقع الإلكتروني لـ ESA.

وطلبت الوكالة من المتقدمين درجة جامعية، أو ما يعادلها، في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الطب، وتفضل المتقدمين الذين لديهم 3 سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في مجال ذي صلة. وأن يكون المتقدم بصحة بدنية جيدة، ويفضل أن يكون عمره بين 27 و 37 عاما.

من جهته، قال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، يان وورنر: "لكي نذهب إلى أبعد مما ذهبنا إليه في أي وقت مضى، نحتاج إلى أن ننظر إلى نطاق أوسع مما كنا عليه من قبل".

وأضاف: "عملية التوظيف هذه هي الخطوة الأولى، وأنا أتطلع إلى مشاهدة الوكالة تتطور في جميع مجالات استكشاف الفضاء والابتكار، مع شركائنا الدوليين، في السنوات القادمة".