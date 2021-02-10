"المتحرشة أنجل" تثير غضب السعوديين ومركز العنف الأسري يتحرك

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقق الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية في قضية تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها، عبر فيديو منشور في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أثار لغطاً واستنكاراً واسعاً في أوساط المجتمع السعودي.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الفيديو، وقال المركز: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها، نوضح بأنه تم رصد الحالة». بحسب صحيفة "عكاظ".

وأضاف المركز عبر حسابه في «تويتر» اليوم الأربعاء: «يجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

وكان رواد مواقع التوصل استنكروا ما فعلته إحدى الناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي تدعى "أنجل"، حيث نشرت فيديو مقززاً وشنيعاً يظهر تحرشها بأختها الصغرى التي انفجرت بالبكاء.

وتفاعل النشطاء مع الجريمة عبر وسمين #المتحرشه_انجل و #اقبضو_على_المتحرشه_انجل، مطالبين بالقبض عليها ومعاقبتها على فعلتها الشنيعة بحق شقيقتها الطفلة.