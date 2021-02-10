8 ساعات دون حراك.. سعودي ملقى على الرصيف يثير رعب المارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار شخص بقي 8 ساعات ملفوف ببطانية وملقى على الرصيف دون حراك الرعب في نفوس المارة، وخوفهم من أن يكون الرجل مقتولاً.

وفي التفاصيل، فقد شاهد مستخدمو شارع الفردوس شرق العاصمة المقدسة شخصاً ملقى على الرصيف وملفوفًا داخل بطانيته لمدة 8 ساعات في وضع واحد ولم يتحرك دون أن يعلمون بحالته سواء كان حيا أو غير ذلك.

وبعد ورود بلاغ إلى قسم العمليات من أحد المواطنين، توجهت إحدى الدوريات الأمنية الموجودة في المنطقة إلى موقع الحالة، لتجد أن الشخص الملقى على الرصيف مواطن في الثلاثينيات من عمره.

وبحسب صحيفة "المدينة"، تم استدعاء سيارة الإسعاف، وعند فحص الحالة تبين أن الشخص لا يزال على قيد الحياة، وبسؤاله عن سبب وجوده على الرصيف، أجاب بأنه يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم، واضطر إلى الاستلقاء على الرصيف من الساعة 3 مساءً دون أن يتمكن من الحركة، فجرى نقله إلى إحدى المستشفيات.