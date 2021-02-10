غوغل يحتفى بالذكرى الـ131 لميلاد الروسى بوريس باسترناك

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفى محرك البحث الشهير غوغل، بذكرى الـ 131 لميلاد الكاتب والشاعر الروسى بوريس باسترناك، حيث زين شعاره برسمة لصورته.

ولد بوريس باسترناك في 10 فبراير 1890، وتوفى في 30 مايو 1960، له العديد من الرويات أشهرها رواية دكتور جيفاجو، ومجموعات شعرية رائعة، أبرزها "حياتى الشقيقة" والتي نالت شهرة كبيرة في روسيا.

ولد بوريس باسترناك لأب يعمل رسام وأستاذ فى معهد الفنون في روسيا، كما كانت والدته روزا عازفة بيانو مشهورة، الأمر الذى جعله ينشا على الفن والعالم المنفتح على كافة الثقافات من مختلف دول العالم.

فى 30 مايو من عام 1960 رحل الكاتب الروسى بوريس باسترناك، بعدما رفض جائزة نوبل فى الآداب فى عام 1958، وهو الكاتب الذى يعرفه الجميع بسبب روايته الشهيرة "دكتور جيفاجو" والتى قدمت في عمل سينمائى عالمى 1965 وكان من بطولة النجم "عمر الشريف".

وجاءت الفكرة إلى بوريس باسترناك خلال الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) عندما عمل فى مختبر للكيميائيات، واستقر هو وزوجته فى قرية صغيرة ضمت مجموعة من الكتاب والمثقفين، فكتب روايته، ولأنها كانت تهاجم النظام الحديدى الذى عرف به الاتحاد السوفيتى، وجد "باسترناك" صعوبة فى إيجاد ناشر مما اضطر للهرب إلى إيطاليا، وبالفعل نشرت فى عام 1957م، محققة نجاحًا كبيرًا فى الغرب.

وبعد عام من نشر الرواية أي فى عام 1958م، منح باسترناك جائزة نوبل للآداب، ولكنه رفضها رغم سعادته التي عبر عنها في خطاب أرسله للأكاديمية السويدية، وذلك نظرًا للانتقاد الكبير الذى تعرض له من قبل الاتحاد السوفيتى.