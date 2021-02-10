شاهد.. الأمطار تحوّل منطقة فرنسية إلى بحيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

للوصول إلى منطقة كوركوري في إقليم شارنت ماريتيم بفرنسا أو الخروج منها، لا بد من استخدام قارب أو جرار .

فقد حولت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تبعتها، المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 700 نسمة إلى ما يشبه البحيرة، ما أجبر السلطات المحلية على تنظيم "رحلات مكوكية" لمساعدتهم على الدخول والخروج.

ولمواجهة ارتفاع منسوب المياه، قامت السلطات بإجلاء 62 شخصاً من سكان المنطقة منذ بداية فيضان نهر شارنت في إقليم شارنت-ماريتيم بالساحل الأطلسي، وفق "يورونيوز".