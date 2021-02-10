نجاة سائق من «السقوط العظيم»

المصدر: (دبي - البيان)

نجا سائق شاحنة صغيرة من طراز «بيك أب» بشكل لا يصدق عندما فقد السيطرة عليها من فوق جسر لتهوي بشكل مستقيم من ارتفاع يزيد على 21 متراً وتسقط على جسر آخر.

وأظهرت لقطات فيديو اللحظات التي شهدت فقدان السائق السيطرة على الشاحنة ثم تحليقها في الهواء وسقوطها على الطريق السريع 94 في ولاية ويسكونسن الأمريكية يوم السبت الماضي. وكانت الشاحنة تسير على التقاطع، عندما انزلق السائق فجأة من المنحدر الشرقي، إذ اصطدمت مركبته بحوض جليدي كان مكدساً على الجانب الأيمن من الطريق، ثم هوت بشكل مستقيم.