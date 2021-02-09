الكويت تبرئ مصرياً من تهمة اختراق وكالة أنبائها

المصدر: البيان الإلكتروني

برَّأ القضاء الكويتي وافداً مصرياً من تهمة اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر موقع صحيفة "القبس" أن محكمة الاستئناف ألغت حبس المتهم لعدم وجود دليل على أنه من قام بالفعل.

وقال محامي الدفاع، عبد العزيز الروضان، إن الأحكام عنوان الحقيقة بعيداً عن أي تحريض، داعياً إلى تطوير أمن المعلومات في الدوائر الحكومية الكويتية، التي رأى أنها ليست بمنأى عن الحروب الإلكترونية.

كانت الجنايات قد قضت، في وقت سابق، بحبس الوافد المصري 7 سنوات بتهمة اختراق حساب الوكالة، ونشر خبر عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.