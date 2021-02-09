يشنق أطفاله الثلاثة بسبب خلافات مع زوجته

أقدم أب عراقي على جريمة مروعة في حق فلذات كبده بسبب خلافات زوجية بعدما شنق أطفاله الثلاثة في جريمة مروعة، وفق ما أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، جنوب العراق.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "الشرطة تمكنت من اعتقال رب أسرة قتل ثلاثة من أطفاله شنقا، بعد هروبه من منزله إثر عملية مطاردة استمرت لأكثر من ساعة، واعترف بجريمته وتعاطيه للمخدرات"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف بيان المديرية أن "الجاني تحدث عن خنق أولاده الثلاثة القاصرين شنقا حتى الموت وأعمارهم بين الـ5 - 9 سنوات".

وأمس الأول توفيت امرأة في محافظة ذي قار، بجنوب العراق، متأثرة بإصابة تعرضت لها إثر قيام زوجها برميها من مركبة خلال سيرها بسرعة كبيرة.