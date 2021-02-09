زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب شمالي مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ضرب زلزال بقوة 3.5 ريختر مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تمام الساعة الواحدة و3 دقائق و15 ثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة الهزة الأرضية، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الأهرام" الإخباري.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إن الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 23.61 درجة شمالاً، وخط طول 30.19 درجة شرقاً، وعلى عمق 30 كم.

وأضاف أنه لم يرد للمعهد أي شعور من المواطنين في مصر بهذه الهزة، مؤكداً عدم حدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.