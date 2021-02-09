أجبرته زوجته على الاستحمام 10 مرات يومياً فقتلها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام هندية قصة قتل رجل لزوجته بسبب أنها تجبره على الاستحمام لأكثر من 10 مرات في اليوم الواحد.

وقام المواطن الهندي شانتاموري البالغ من العمر 40 عاما بقتل زوجته بوتاماني ثم أقدم على الانتحار في مدينة مايسور الهندية، وذلك بسبب المعايير المتشددة التي تضعها للنظافة الشخصية بالمنزل.

ومن بين الاشتراطات التي كانت تضعها الزوجة أن يقوم زوجها بالاستحمام في كل مرة يعود فيها إلى المنزل، وإجباره على الاستحمام لعدد مرات قد تصل إلى 10 خلال اليوم الواحد.

وكانت الزوجة تفرض نظاما صارما على طفليهما أيضًا، شمل غسل حقائبهما وكتبهما المدرسية عند عودتهما من المدرسة كل يوم، وفق "أخبار اليوم".

وأشارت وسائل الإعلام الهندية أن الزوجان تزوجا منذ أكثر من 15 عاماً ولديهما طفلان الأول يبلغ من العمر 17 عاما والثاني يبلغ من العمر أكثر من 12 عاماً.