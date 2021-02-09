شاهد.. أول حافلة كهربائية ذاتية القيادة تدخل الخدمة في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت أول حافلة كهربائية ذاتية القيادة الخدمة في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

يبلغ طول الحافلة 4.4 متر وعرضها 2.2 متر وارتفاعها 2.7 متر، وفق ما أعلنت صحيفة "الشعب" الصينية.

وهي حافلة من الحجم الصغير تتسع لـ 14 شخصًا، ومزودة برادار فوق صوتي يمكنه تحديد حالة الطريق والبيئة المحيطة في الوقت الحقيقي.