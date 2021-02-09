شاهد.. "فن الأداء" في حضن الطبيعة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد شهور من الجهد، تمكن مصور المغامرات رينان أوزتورك من التقاط هذه اللقطة للفنان الراقي آندي لويس وهو يسير على حبل مشدود بين جبلين صحراويين خارج مدينة موآب بولاية يوتا الأمريكية.

وقد أطلق رينان أوزتورك على هذه اللقطة "فن الأداء" في حضن الطبيعة، والتي تمت فوق حبل مشدود، بحسب (natgeo).

يذكر أن آندي لويس هو مؤد المشاهد الخطرة وممارس للرياضات المغامرات.