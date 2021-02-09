تفاصيل مقتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت أجهزة الأمن المصرية في كشف ملابسات مقتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في الجيزة.

وكشفت التحريات، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الدستور"، أن 4 خفراء أقدموا على قتل حمادة الفقير، صاحب محلات "كبابجي الفقير"، إثر خلافات بينهم على العمل بالمزرعة الخاصة به، إذ رفض المجني عليه عملهم لديه فانتقموا منه.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغاً بمصرع شخص داخل مزرعته في مدينة أكتوبر، وعلى الفور وجه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد عبد التواب، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين، بالانتقال والفحص، العثور على جثة المجني عليه متوفى إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة تفصيلياً.

الجدير بالذكر أن شائعة انتشرت إثر هذه الجريمة عن مقتل صاحب سلسلة مطاعم أخرى يُدعى صبحي كابر الذي نفى ذلك بنفسه، مؤكداً وجوده بأحد فروع محلاته وعدم إصابته بمكروه.