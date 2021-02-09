زوجان مسنان يلتقيان للمرة الأولى بعد عام بسبب «كورونا»

المصدر: (إعداد - نهى حوا)

تمكن مسنان بريطانيان مضى على زواجهما أكثر من 60 عاماً من الاجتماع مجدداً للمرة الأولى بعد مرور 12 شهراً على فراقهما بسبب فيروس «كورونا». والآن مع اقتراب يوم الحب، قد يتمكن الثنائي من الاحتفال به معاً. وكان الثنائي ستانلي هاربر، البالغ 83 عاماً، وزوجته مافيس البالغة 81 عاماً، قد تقابلا آخر مرة في فبراير 2020 في منزل للرعاية في بولتون بمانشستر الكبرى.

ولم يدركا في وقتها أن هذا اللقاء كان الفرصة الأخيرة لقضاء الوقت معاً قبل تفشي فيروس كورونا. وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الزوج كان قد انتقل إلى دور الرعاية في سبتمبر 2019 بسبب تدهور صحته بعد إصابته بالخرف. وبسبب التقييد لم تتمكن مافيس من زيارته لمدة عام. وقد شعر الاثنان بالضياع بعد أن كانا لا ينفصلان.

وفي وقت مبكر من العام، قررت مافيس أخيراً الانضمام إلى زوجها كمقيمة في منزل الرعاية بسبب مشكلات صحية، وبعد فترة 14 يوماً من العزلة عادا والتقيا في مشهد مؤثر.