السجن عامين لإسباني ادعى كذباً إصابته بالسرطان

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

حُكم على إسباني لقّب بـ«الرجل المصاب بألفي ورم» بعدما ادعى كذباً إصابته بمرض السرطان في مراحله النهائية، بالسجن عامين لإدانته بالحصول على تبرعات تفوق قيمتها 300 ألف دولار من آلاف الأشخاص بينهم مشاهير بواسطة الاحتيال.

وكان باكو سانز (50 عاماً) يظهر بانتظام على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2010 و2017، مدعياً أنه يعاني ما يقرب من ألفي ورم نتيجة لمتلازمة كاودن.

وكان يقول إن المدة المتبقية له من العمر لا تتعدى بضعة شهور، مناشداً الحصول على تبرعات عبر صفحته الإلكترونية ومن خلال الرسائل النصية وحتى خلال حفل خيري.

وعلى الرغم من أنه كان يعاني هذه المتلازمة، فإن كل أورامه كانت حميدة ولا تشكل أي خطر على حياته.

ويقول ممثلو الادعاء إن حارس الأمن السابق جمع أقل بقليل من 265 ألف يورو (319 ألف دولار) قبل توقيفه في مارس 2017 في منطقة شرق فالنسيا.

ومن بين الذين أرسلوا له المال المذيع التلفزيوني الشهير خورخي خافيير فاسكويز، ولاعب كرة القدم الإسباني ألفارو نيغريدو.