(فيديو) فاجعة بطنجة المغربية.. تسرب للمياه بوحدة للنسيج يخلف 24 قتيلاً وعمليات الإنقاذ مستمرة

المصدر: البيان الإلكتروني

عرفت أمس الاثنين وحدة صناعية سرية للنسيج، كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية في حي الإناس، بمنطقة المرس في طنجة، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية، ومقتل24 شخصا، وفق صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.

وقالت "هسبريس" إن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضافت أن السلطات الولائية شددت على أن ما جرى أعقبه انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

(فيديو) فاجعة بطنجة المغربية.. تسرب للمياه بوحدة للنسيج يخلف 24 قتيلاً وعمليات الإنقاذ مستمرةhttps://t.co/nFK9QZZmBg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZdTxZvXtLR — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 8, 2021