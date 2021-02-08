مصر.. فتاة تحل مكان والدها في مجلس النواب بعد وفاته

المصدر: وكالات

تحل ابنة البرلماني المصري المشهور سعد الجمال محله في مجلس النواب، وذلك بعد وفاته منذ يومين.

وأعلن مجلس النواب المصري خلو مقعد النائب بعد وفاته، حيث أنه من المقرر الإعلان عن بديل النائب، وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي.

ووفقا لما نص عليه قانون مجلس النواب، يتم تصعيد نجلته أسماء في مقعده، نظراً لأنها في مقاعد الاحتياطي بالقائمة.

ومن المقرر، أن تحلف اليمين الدستورية، فور أرسال الهيئة الوطنية لخطاب رسمي، باسمها إلى مجلس النواب، باعتبارها المستحقة لمقعد أبيها. وفقاً للمصري اليوم.

وتولى سعد الجمال، الذي توفي عن عمر يناهز ٧٥ عاما، مدير أمن قنا، كما تولى في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، لجنة الشئون العربية عدة أدوار انعقاد.

وكان النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، توفي يوم "الجمعة" الماضية عن عمر يناهز 75 عاما.