السعودية.. السجن سنة و100 ألف ريال غرامة لمن ينشر الشائعات عن كورونا

المصدر: وكالات

أكَّدت وزارة الداخلية السعودية، ان عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو قام بتداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معاً، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة. وفقاً لصحفية الرياض.

وأضافت في حال كانت العقوبة المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبتهم بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولهم نهائياً، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

يذكر أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخِل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.