المصدر: البيان الإلكتروني

عثر باحثون فضائيون على كرة غولف عمرها 50 عاماً على سطح القمر.

وأظهرت صور حديثة التُقطت لسطح القمر كرة فُقدت في الفضاء أثناء مهمة "أبولو 14"، وذلك بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد، أثناء مهمته على سطح القمر عام 1971، ضرب كرتين من كرات الغولف على سطح القمر، في عرض أخير قبل العودة إلى الأرض.

وقال شيبرد إن إحدى الكرتين سقطت بجانب الحفرة المخصصة، بينما قطعت الأخرى أميالاً وأميالاً، إلا أن الصور الحديثة أثبتت خلاف ذلك.

وكشفت الصور أن الكرة الأولى جاءت على مسافة 24 ياردة من الحفرة، فيما طارت الثانية مسافة 40 ياردة فقط.