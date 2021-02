خلال بث مباشر.. مقدم نشرة الأحوال الجوية يهرع لإنقاذ شاب من الغرق

أظهر مقدم نشرة الأحوال الجوية على التلفزيون الأسترالي شجاعة كبيرة عندما نزع قميصه وركض باتجاه المياه الخطرة لإنقاذ شخص ظهر بين الأمواج بينما كانت الكاميرات تصور بثاً مباشراً.

كان المراسل لوك برادنام على الشاطئ في كوينزلاند يقدم تقريرًا مباشراً عن حالة البحر والأمواج الخطرة عبر قناة 9News الإخبارية الأسترالية قبل أن يهرع إلى البحر في عملية إنقاذ إنسانية.

وركض برادنام على الفور لمساعدة الشخص، ولكنه وجده جثة هامدة تتقاذفها الأمواج القوية. وتم التأكيد لاحقًا على أن الجثة هي لشاب بريطاني يبلغ من العمر 32 عامًا كان قد اختفى في اليوم السابق.

وبعد الحادث مباشرة، عاد برادنام للبث المباشر، حيث وصف المشهد بالمروّع والمؤسف، وفق موقع "ذا انديباندنت".

وحددت دائرة شرطة كوينزلاند هوية الشخص رسميًا في وقت لاحق على أنه جيك جاكوبس البالغ من العمر 32 عامًا كان يسبح مع امرأة توفيت أيضًا للأسف.

وتلقى برادنام رسائل شكر وإشادة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عمله البطولي، وحثه المعلقون على الاعتناء بنفسه بعد هذا الحدث الصادم.

#BREAKING: A body has been found in rough waters off narrowneck on the Gold Coast.



Police are yet to formally identify the man. #9News pic.twitter.com/bbvR0xTwNV