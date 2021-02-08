الرومانسية جوهر أفلام ريل سينما نهاية الأسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

تكلل ريل سينما أجواء عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع عيد الحب هذا العام، بعروض رائعة ترضي أذواق جميع الضيوف من الأزواج والعائلات على حدّ سواء. وتتعاون كيدزانيا وريل سينما في تقديم عرض مذهل يوفر للأهالي والأطفال متعة لا تُضاهى خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافِق لعيد الحب. حيث يتاح للضيوف الذين يحجزون مواعيدهم لهذه المناسبة في الأجنحة البلاتينية في ريل سينما خلال الفترة من 11-14 فبراير الاستمتاع بقائمة طعام خاصة وسط الأجواء الأفخم على الإطلاق بين صالات السينما في المدينة.

أما عن أطفالكم، فيستقبلهم «كيدزانيا» خلال موعدكم في السينما بسعر دخول خاص يبلغ 60 درهماً إماراتياً فقط. وللاستفادة من هذا العرض، يكفي أن يُبرز الضيوف تأكيد حجوزاتهم في الأجنحة البلاتينية في ريل سينما لمكتب قطع التذاكر في «كيدزانيا».

ويمكن للضيوف الراغبين بتدليل أنفسهم مع تجربة الطعام الفريدة لدى ريل سينما في نادي جبل علي الترفيهي أن يستمتعوا يوم 14 فبراير بعرض عيد الحب لـ «تناول العشاء أثناء مشاهدة الفيلم»، والذي يتضمن تقديم مشروبات خاصة بهذه المناسبة. ومقابل 299 درهماً لشخصين، ويتيح هذا العرض المميز للضيوف أمسية استثنائية بمشاهدة فيلم رومانسي ساحر مع قائمة أطباق خاصة بعيد الحب.