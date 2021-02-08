تقنية جديدة للتعرّف على الانفعالات البشرية

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

طوّر فريق من الباحثين في بريطانيا تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على الانفعالات الداخلية للإنسان من خلال الإشارات اللاسلكية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة كوين ماري في بريطانيا ونشرت في الدورية العلمية «بلوس وان» أنه من الممكن استخدام الموجات اللاسلكية لقياس سرعة نبضات القلب والتنفس للتعرف على شعور أو انفعالات شخص ما في غياب أي دلائل بصرية مثل تعبيرات الوجه.

وفي إطار الدراسة، كان يطلب من المتطوعين مشاهدة مقاطع فيديو لاستثارة أربعة انفعالات أساسية معينة هي الغضب والحزن والفرح والاستمتاع. وأثناء المشاهدة، كان الباحثون يطلقون موجات لاسلكية غير ضارة على المتطوعين، تشبه موجات الرادار أو الواي فاي، ثم يقومون باستقبال هذه الموجات مرة أخرى بعد ارتدادها عنهم وتحليلها للتعرف على التغيرات الحيوية الطفيفة التي تطرأ على أجسام المتطوعين.