70 عملاً فنياً ترسم «زمن الذات»

المصدر: (دبي - البيان)

أكثر من 70 عملاً بصرياً في أفرع الفن والتصميم والإخراج السينمائي والتصوير الفوتوغرافي والأداء الاستعراضي والموسيقى الإلكترونية، في معرض «زمن الذات» الذي يستمر حتى 14 أغسطس 2021 في مركز جميل للفنون، بإشراف شومون باسار ودوغلاس كوبلاند وهانز أولريخ أوبريست، حيث وضعت دالي آند ليون تصميمه الجرافيكي. ويقام المعرض «زمن الذات» على امتداد طابقين في المركز.

يواكب المعرض كتاباً سوف يصدر لكل من باسار وكوبلاند وأوبريست، تحت عنوان «الذات المتطرفة»، وهو تتمة لكتابهم السابق «عصر الزلازل: دليل إلى الحاضر المتطرف». ويقدم المعرض 13 قسماً غامراً إعادة صياغة لعالمك الداخلي في الوقت الذي يصبح فيه العالم الخارجي أشد غموضاً. وترتبط كلمات وشعارات قيميّ المعرض بصور بورتريه مأخوذة من شخصيات إبداعية عديدة.