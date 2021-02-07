خطأ يتسبب في عبارة غير مناسبة خلال مؤتمر كورونا بالسعودية

المصدر: وكالات

أجرت الجهات المعنية السعودية عن المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، تحقيقاً عاجلاً في أسباب وملابسات ظهور عبارة غير مناسبة في نص العرض المرئي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي عُقد اليوم "الأحد".

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية، أسفرت التحقيقات عن أن هذا الموضوع وقع نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك.

وتقدّم فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا بشديد الاعتذار لعموم المشاهدين والمشاهدات، ولكل من ساءته تلك العبارة.