القبض على سعودي تباهى بتحرشه بطفلة عبر مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الجهات الأمنية السعودية من القبض على مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر وتوثيقه لذلك ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.