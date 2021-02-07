مصر.. انتشال جثث أسرة كاملة من تحت أنقاض منزل سوهاج المنهار

المصدر: البيان الإلتروني

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في مصر، 4 جثث من أسرة واحدة من تحت أنقاض المنزل المنهار بمركز جرجا.

وبحسب بيان إسعاف سوهاج، فإن الجثث المنتشلة تعود لشيماء 29 عاما، ومحمد 45 عاما، وحبيبة 8 سنوات، ورشا 13 عاما، وقد تم استخراجها من أنقاض المنزل المنهار، ونقلوا إلى مشرحة مستشفى جرجا العام وفق صحف مصرية.

وقال مصدر أمني، إن عمليات البحث عن الأسرة المكونة من 5 أشخاص قد انتهت، حيث تم انتشال جثة رب الأسرة وزوجته وطفلين من أبنائهما، فيما يتلقى ابنهم الثالث العلاج.

وفي وقت سابق، تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، بالقرب من مجلس مدينة جرجا.

وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.