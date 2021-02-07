السعودية .. نشاط متوقع لرياح الصبا على سواحل البحر الأحمر

المصدر: البيان الإلكتروني

توقّع خبراء الأرصاد في المملكة العربية السعودية تزايد تأثير الرياح الشرقية النشطة المعروفة برياح الصبا على شمال منطقة مكة المكرّمة وأجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، فجر وصباح يومَي الإثنين والثلاثاء؛التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وفق صحيفة سبق.

وبحسب موقع طقس العرب، فإن هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات؛ لا قدر الله، نظراً لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.

وتهب رياح الصبا عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محلياً نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك فرق قيمة الضغط الجوي.